Злата Огневич показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Обычно знаменитости постоянно на публике появляется с макияжем, ведь это часть их сценического образа. Крайне редко звезду можно увидеть без косметики.

Исполнительница Злата Огневич решила похвастаться своей природной красотой. Артистка в ванной комнате смыла декоративную косметику и показала фото, как выглядит с и без макияжа.

Злата Огневич с макияжем / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В общем, внешность певицы практически совсем не изменилась. За исключением того, что на лице Златы больше не было декоративной косметики.

Злата Огневич без макияжа / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кстати, Злата также призналась, что любимое ее место в квартире – это ванная комната. Там знаменитость наслаждается отдыхом. А вот в детстве Огневич обожала кухню, потому что там мама готовила для нее блины.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Когда-то в детстве кухня была моим любимым местом, потому что мама там для меня готовила блины. Но сейчас любимая комната – это ванна. Потому что здесь я просто могу расслабиться, смыть мейк и зажечь свечи вечером", — поделилась исполнительница.

Читайте также: