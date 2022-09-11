Злата Огневич показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Украинская певица Злата Огневич похвасталась внешним видом.
Обычно знаменитости постоянно на публике появляется с макияжем, ведь это часть их сценического образа. Крайне редко звезду можно увидеть без косметики.
Исполнительница Злата Огневич решила похвастаться своей природной красотой. Артистка в ванной комнате смыла декоративную косметику и показала фото, как выглядит с и без макияжа.
В общем, внешность певицы практически совсем не изменилась. За исключением того, что на лице Златы больше не было декоративной косметики.
Кстати, Злата также призналась, что любимое ее место в квартире – это ванная комната. Там знаменитость наслаждается отдыхом. А вот в детстве Огневич обожала кухню, потому что там мама готовила для нее блины.
"Когда-то в детстве кухня была моим любимым местом, потому что мама там для меня готовила блины. Но сейчас любимая комната – это ванна. Потому что здесь я просто могу расслабиться, смыть мейк и зажечь свечи вечером", — поделилась исполнительница.
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