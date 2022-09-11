Злата Огнєвіч показала, який вигляд має її обличчя без макіяжу

Зазвичай знаменитості постійно на публіці з'являється з макіяжем, адже це частина їхнього сценічного образу. Вкрай рідко зірку можна побачити без косметики.

Виконавиця Злата Огнєвіч вирішила похизуватися своєю природною вродою. Так, артистка у ванній кімнаті змила декоративну косметику та показала фото, який вигляд з та без макіяжу.

Злата Огнєвіч з макіяжем / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Загалом, зовнішність співачки практично зовсім не змінилася. За винятком того, що на обличчі Злати більше не було декоративної косметики.

Злата Огнєвіч без макіяжу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

До речі, Злата також зізналась, що найулюбленіше її місце у квартирі – це ванна кімната. Саме там знаменитість насолоджується відпочинком. А от у дитинстві Огнєвіч обожнювала кухню, бо там мама готувала для неї млинці.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Колись у дитинстві кухня була моїм улюбленим місцем, тому що мама там для мене готувала млинці. Але зараз улюблена кімната – це ванна. Тому що тут я просто можу розслабитися, змити мейк і запалити свічки ввечері", - поділилася виконавиця.

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