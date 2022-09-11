Ксения Мишина удивила свиданием на Байковом кладбище

После расставания Ксении Мишиной с Александром Эллертом поклонники актрисы внимательно следят за изменениями в ее личной жизни. В своем Instagram звезда взволновала фанов новостью о необычном свидании.

"Мне сегодня пригласили на свидание в киевский крематорий и на Байковое кладбище. И что вы думаете? Я согласилась", — сообщила Мишина.

Сторез Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как оказалось, актриса отправилась на дружескую прогулку со своим коллегой, актером и дизайнером Федором Гуринцом.

"Он меня сюда увел, сейчас будет рассказывать историю", – поделилась Мишина.

Сторез Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Итого актеры посмотрели на Стену памяти — уникальный монумент, размером в 213 метров, который был уничтожен частично советской властью. Также Мишина и Гуринец посетили выдающихся могилы украинских писателей Василия Стуса, Олексы Тихого и других.

Еще одной неожиданностью прогулки стал визит в крематорий, также являющийся частью культурного наследия столицы.

Сторез Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не обошлось и без экстрима. Актер пригласил звезду "Крепосной" в подземелье под Зеленым театром.

Сторез Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно один из фаворитов Ксении Мишиной в шоу "Холостячка", блогер Андрей Рыбак женился.

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