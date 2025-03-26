Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

Украинская певица Злата Огневич поделилась радостной новостью о том, что в ее семье случилось пополнение.

Исполнительница приняла участие в одном из развлекательных шоу. На проекте артистка рассказала о своем папе. Певица говорит, что очень гордится отцом – Леонидом Бордюгом. С началом полномасштабной войны он стал военным хирургом и спасает жизнь защитников.

"Полторы тысячи операций – такое количество было в ноябре, сейчас уже гораздо больше. Папа, я тебя очень люблю и благодарю тебя за то, что ты делаешь. И благодарю всех врачей, потому что это очень тяжелая работа...", — делится артистка, пишет novy.tv.

Злата Огневич с отцом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также исполнительница поделилась очень радостной новостью. Оказывается, в семье Златы Огневич случилось пополнение и теперь ее папа стал дедушкой. Правда, внука отцу родила не певица, а ее младшая сестра Юлия.

"Папе уже семьдесят лет, но он у меня такой боевой. А еще он уже дедушка, потому что у него родился внук. Правда, не от меня, а от сестры...", — делится артистка.

Напомним, недавно Злата Огневич ошеломила многомиллионной суммой, которую собрала на нужды защитников. Артиста достигла безумных результатов всего за один концерт во Львове.

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