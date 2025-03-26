Злата Огнєвіч повідомила про поповнення в родині

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася радісною новиною, що в її родині сталося поповнення.

Виконавиця взяла участь в одному з розважальних шоу. На проєкті артистка розповіла про свого тата. Співачка говорить, що неабияк пишається батьком – Леонідом Бордюгом. З початком повномасштабної війни він став військовим хірургом і рятує життя захисників.

"Півтори тисячі операцій – така кількість була в листопаді, зараз вже значно більше. Тату, я тебе дуже люблю і дякую тобі за те, що ти робиш. І дякую всім лікарям, бо це дуже тяжка робота...", - ділиться артистка, пише novy.tv.

Злата Огнєвіч з батьком / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також виконавиця поділилася неабияк радісною новиною. Виявляється, в родині Злати Огнєвіч сталося поповнення і тепер її тато став дідусем. Щоправда, онука батькові народила не співачка, а її молодша сестра Юлія.

"Татові вже сімдесят років, але він у мене такий бойовий. А ще він вже дідусь, тому що в нього народився онук. Щоправда, не від мене, а від сестри...", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч приголомшила багатомільйонною сумою, яку зібрала на потреби захисників. Артиста досягла шалених результатів всього за один концерт у Львові.

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