Звезда "Танцев со звездами" Евгений Кот впервые станет отцом

Танцовщик вместе с женой сообщили долгожданную новость оригинальным способом.
Звезда "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот вместе со своей женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой ждут первенца.
Радостным известием супруги поделились в Instagram. Они опубликовали нежное видео, снятое в украинском стиле под чувственную детскую колыбельную.
В кадре Евгений и Наталья нежно обнимаются и насыпают зерно в землю, а затем объединив ладони воедино, они наполняют кувшин водой, из которого поливают посеянное. Таким образом, они воспроизвели этап зарождения жизни в земле. Посредине видео супруги нежно целуют друг друга, а в конце слышится плач малыша. Таким образом, поклонники узнали о пополнении в звездной семье.
"Сегодня, в день Рождества, мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - растрогали подписью супруги.
Словом, жена Кота узнала о беременности еще в начале ноября. Она долго не могла поверить в это и сделала сразу три теста на беременность. И результат всегда был положительным.
В свою очередь, поклонники невероятно обрадовались новости и такому трогательному и нежному видео. В частности, к эмоциональным поздравлениям присоединились и звездные коллеги.
- "Вы ждали Чуда всю жизнь, и все свершилось! Ждем вместе с вами" – жена Анатолия Анатолича
- "Поздравляю. Чудеса всегда случаются тогда, когда надо. Желаю вам счастья, любви и прекрасных родительских дней" – Илона Гвоздева
- "Вау! Поздравляю, котики" – Ксения Мишина
- "Какое счастье! Поздравляю" – Виктория Маремуха
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