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Звезда "Танцев со звездами" Евгений Кот впервые станет отцом

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
874
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Танцев со звездами" Евгений Кот впервые станет отцом

Евгений Кот с женой Натальей / Фото: instagram.com/kot_jenya

Танцовщик вместе с женой сообщили долгожданную новость оригинальным способом.

Звезда "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот вместе со своей женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой ждут первенца.

Радостным известием супруги поделились в Instagram. Они опубликовали нежное видео, снятое в украинском стиле под чувственную детскую колыбельную.

В кадре Евгений и Наталья нежно обнимаются и насыпают зерно в землю, а затем объединив ладони воедино, они наполняют кувшин водой, из которого поливают посеянное. Таким образом, они воспроизвели этап зарождения жизни в земле. Посредине видео супруги нежно целуют друг друга, а в конце слышится плач малыша. Таким образом, поклонники узнали о пополнении в звездной семье.

Евгений Кот ждет первенца

Евгений Кот ждет первенца

"Сегодня, в день Рождества, мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - растрогали подписью супруги.

Словом, жена Кота узнала о беременности еще в начале ноября. Она долго не могла поверить в это и сделала сразу три теста на беременность. И результат всегда был положительным.

Евгений Кот с женой Натальей / © instagram.com/kot_jenya
Евгений Кот с женой Натальей / Фото: instagram.com/kot_jenya

В свою очередь, поклонники невероятно обрадовались новости и такому трогательному и нежному видео. В частности, к эмоциональным поздравлениям присоединились и звездные коллеги.

  • "Вы ждали Чуда всю жизнь, и все свершилось! Ждем вместе с вами" – жена Анатолия Анатолича
  • "Поздравляю. Чудеса всегда случаются тогда, когда надо. Желаю вам счастья, любви и прекрасных родительских дней" – Илона Гвоздева
  • "Вау! Поздравляю, котики" – Ксения Мишина
  • "Какое счастье! Поздравляю" – Виктория Маремуха

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Дата публикации
Просмотры
874
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