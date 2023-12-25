Зірка "Танців з зірками" Євген Кот вперше стане батьком

Зірка "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот зі своєю дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою чекають на первістка.

Радісною звісткою подружжя поділилося в Instagram. Вони опублікували ніжне відео, зняте в українському стилі під чуттєву дитячу колискову.

У кадрі Євген і Наталя ніжно обіймаються й насипають зерно у землю, а потім об’єднавши долоні воєдино, вони наповнюють глечик водою, з якої поливають посіяне. Таким чином вони відтворили етап зародження життя у землі. Посередині відео подружжя ніжно цілує одне одного, а наприкінці чується плач маляти. У такий спосіб шанувальники дізналися про поповнення у зірковій родині.

Євген Кот чекає на первістка

"Сьогодні, у день Різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше Диво", - розчулило підписом подружжя.

Словом, дружина Кота дізналася про вагітність ще на початку листопада. Вона довго не могла у це повірити та зробила одразу три тести на вагітність. І зрештою, результат завжди був позитивним.

Євген Кот з дружиною Наталею / Фото: instagram.com/kot_jenya

Своєю чергою, шанувальники неймовірно зраділи новині й такому зворушливому й ніжному відео. Зокрема, до емоційних привітань долучилися і зіркові колеги.

"Ви чекали на Диво все життя, і все здійснилось! Чекаємо разом з вами" – дружина Анатолія Анатоліча

"Вітаю. Дива завжди трапляються тоді, коли треба. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів" – Ілона Гвоздьова

"Вау! Вітаю, котики" – Ксенія Мішина

"Яке щастя! Вітаю" – Вікторія Маремуха

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