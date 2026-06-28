АЗС снова изменили цены: сколько стоят бензин, дизель и газ в Украине 28 июня

Цены на бензин 28 июня / © Pixabay

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На украинских заправках продолжает дешеветь газ, однако топливо зафиксировалось на средней цене 77,23 грн/литр. Дизельное горючее 28 июня на украинских АЗС в среднем стоит 77,43 грн.

Об этом сообщает «Главком».

Цены на топливо 28 июня: где заправиться дешевле всего

На украинских АЗС фиксируют очередные изменения цен. По состоянию на конец июня 2026 года средняя стоимость бензина марки А-95 на рынке составляет около 77,23 грн за литр, тогда как литр дизельного топлива в среднем обходится водителям в 77,43 грн.

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По сравнению с предыдущими сутками некоторые АЗС переписали ценники на газ. Но в сети «KLO» подорожали бензин А-95 и А-95+, а также сжиженный газ.

Наивысшие цены на бензин и дизельное топливо сейчас имеют «ОККО», «WOG» и «SOCAR». Дешевле заправиться 28 июня в Украине можно на «БРСМ-Нафте» и «Укрнафте».

«Upg» : А95 — 73,90 грн, А95 + — 75,90 грн, ДТ — 74,40 грн, ДТ+ — 77,40 грн, А100 — 84,90 грн, Газ — 39,40 грн.

«ОККО» : А95 — 78,90 грн, А95 + — 81,90 грн, ДТ — 79,90 грн, ДТ+ — 82,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«WOG» : А95 — 78,90 грн, А95 + — 81,90 грн, ДТ — 79,90 грн, ДТ+ — 82,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«KLO» : А95 — 78,90 грн, А95 + — 81,90 грн, ДТ — 76,20 грн, ДТ+ — 79,90 грн, А100 — 82,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«SOCAR» : А95 — 78,90 грн, А95+ — 82,90 грн, ДТ — 81,90 грн, ДТ+ — 84,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 42,90 грн.

«Укрнафта» : А95 — 73,90 грн, А95 + — 73,90 грн, ДТ — 75,40 грн, ДТ+ — 75,40 грн, А92 — 68,90 грн, Газ — 39,40 грн.

«БРСМ-Нафта»: А95+ — 70,99 грн, ДТ — 73,99 грн, ДТ+ — 77,49 грн, Газ — 38,99 грн.

Правительство завершило программу кэшбека на тполиво: когда нужно потратить деньги

Напомним, в Украине завершилась государственная программа кэшбека на топливо, которую Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ввело 20 марта 2026 как временную меру поддержки граждан.

За чуть более двух месяцев действия программы ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев, преимущественно владельцы бюджетных автомобилей. В проекте приняли участие более 220 операторов АЗС, где при безналичном расчете автоматически начислялась компенсация: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на сжиженный газ.

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Все накопленные средства за покупку горючего необходимо использовать до 30 июня 2026 включительно, иначе неизрасходованный остаток вернется в госбюджет.

Эти деньги можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, товаров украинского производства, или же на благотворительность и поддержку ВСУ.

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