Гонконг планирует выпуск собственной цифровой валюты

Более подробный вид цифровой валюты Гонконга (e-HKD) будет представлен к середине следующего года.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало документ — white paper, в котором описывают варианты технической реализации собственной цифровой валюты (CBDC) специального административного региона.

Как говорится на сайте валютного управления, согласно документу, работа над проектом CBDC началась в июне 2021 года в рамках стратегии "Fintech 2025", направленной на модернизацию существующей экономической системы Гонконга.

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Е-HKD позволит отслеживать транзакции с сохранением принципов конфиденциальности для пользователей.

"White paper знаменует собой первый шаг в наших технических исследованиях для e-HKD. Полученные в результате этой работы, знания вместе с опытом, который мы приобрели в других проектах по CBDC, помогут обосновать дальнейшее рассмотрение и обсуждение e-HKD", — заявил исполнительный директор HKMA Эдди Юэ.

В начале декабря 2020 года валютное управление Гонконга объявило, что готовится к "техническому пилотному тестированию" цифрового юаня для трансграничных платежей в сотрудничестве с НБК. Юань уже широко используется в стране как цифровая версия валюты, разработанная в качестве замены наличных денег, что принесет больше удобства пользователям.

Напомним, Центральный банк Новой Зеландии заявил, что нынешние тенденции и инновации в деньгах побуждают рассмотреть вопрос о выпуске цифровой валюты (CBDC). Страна хочет выпустить цифровую валюту, но сначала власти планируют узнать мнение народа.

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