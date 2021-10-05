Дания дала разрешение на запуск "Северного потока-2"

В свою очередь немецкое Федеральное сетевое агентство попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода.

4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в частности условия для сертификации.

Об этом сообщает Reuters.

"Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для введения трубопровода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

В свою очередь немецкое Федеральное сетевое агентство попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода.

"Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка", — заявили в Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, что сделала запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

Напомним:

6 сентября этого года на дно Балтийского моря была положена последняя труба газопровода "Северный поток-2".

газопровода "Северный поток-2". 4 октября оператор газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, начал процедуру по заполнению газом его первой нити.

его первой нити. Биржевая цена газа в Европе на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока — 2" стала меньше. Газ подешевел более чем на $ 40, опустившись ниже $ 1150 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Новости мира: "Северный поток - 2" начали наполнять газом

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