Данія дала дозвіл на запуск "Північного потоку-2"

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.

4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, зокрема умови щодо сертифікації.

Про це повідомляє Reuters.

"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.

"Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку", – заявили у Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, що зробила запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо:

6 вересня цього року на дно Балтійського моря було покладено останню трубу газопроводу "Північний потіку-2".

газопроводу "Північний потіку-2". 4 жовтня оператор газопроводу “Північний потік-2”, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, розпочав процедуру щодо заповнення газом його першої нитки.

його першої нитки. Біржова ціна газу в Європі на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку - 2" стала меншою. Газ подешевшав більш ніж на $ 40, опустившись нижче $ 1150. за тис. куб. м, свідчать дані торгів на біржі ICE.

Новини світу: "Північний потік – 2" почали наповнювати газом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання