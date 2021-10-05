Данія дала дозвіл на запуск "Північного потоку-2"

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.
4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, зокрема умови щодо сертифікації.
Про це повідомляє Reuters.
"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.
Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.
"Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку", – заявили у Bundesnetzagentur.
BNetzA заявила, що зробила запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.
Нагадаємо:
- 6 вересня цього року на дно Балтійського моря було покладено останню трубу газопроводу "Північний потіку-2".
- 4 жовтня оператор газопроводу “Північний потік-2”, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, розпочав процедуру щодо заповнення газом його першої нитки.
- Біржова ціна газу в Європі на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку - 2" стала меншою. Газ подешевшав більш ніж на $ 40, опустившись нижче $ 1150. за тис. куб. м, свідчать дані торгів на біржі ICE.