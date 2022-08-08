Кулеба рассказал, когда ЕС может ввести восьмой пакет санкций против России

Европейский союз может ввести восьмой пакет санкций.
Это может произойти уже осенью после возобновления активной политической жизни в Евросоюзе.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.
"В Европейском Союзе такая пауза, связанная с августом. Это не означает, что совсем исключились наши партнеры и работа остановилась. Но на следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе", — пояснил руководитель украинского МИДа.
Кулеба также отметил, что европейские прорабатывают украинские предложения по новым санкциям против России.
"Ну, знаете, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Давайте дождемся пакетов, а потом будем комментировать. У нас есть четкое понимание, что мы предлагаем, что мы хотим там видеть, как Украина. Мы уже активно поработали с государствами-нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет", — сказал министр.
Напомним, Евросоюз на полгода продлил санкции против России из-за вторжения в Украину.
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