Кулеба рассказал, когда ЕС может ввести восьмой пакет санкций против России

Это может произойти уже осенью после возобновления активной политической жизни в Евросоюзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

"В Европейском Союзе такая пауза, связанная с августом. Это не означает, что совсем исключились наши партнеры и работа остановилась. Но на следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе", — пояснил руководитель украинского МИДа.

Кулеба также отметил, что европейские прорабатывают украинские предложения по новым санкциям против России.

"Ну, знаете, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Давайте дождемся пакетов, а потом будем комментировать. У нас есть четкое понимание, что мы предлагаем, что мы хотим там видеть, как Украина. Мы уже активно поработали с государствами-нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет", — сказал министр.

Напомним, Евросоюз на полгода продлил санкции против России из-за вторжения в Украину.

Читайте также: