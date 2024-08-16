Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и злотый прибавили в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 19 августа. Так, по сравнению с пятницей, 16 августа, доллар и злотый подорожали, а евро подешевел.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,21 (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,29 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,60 грн (+2 коп.)
Напомним, в Украине стремительно дешевеет стратегический продукт. В чем причина и стоит ли делать запасы.
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