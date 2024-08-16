Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и злотый прибавили в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 19 августа. Так, по сравнению с пятницей, 16 августа, доллар и злотый подорожали, а евро подешевел.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,21 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,29 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,60 грн (+2 коп.)

Напомним, в Украине стремительно дешевеет стратегический продукт. В чем причина и стоит ли делать запасы.

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