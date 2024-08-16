Правительство вводит новый вид субсидии: кто и сколько может получить

Украинские аграрии, работающие в районах возможных или активных боевых действий, получат финансовую поддержку от государства.

В Украине стартовал механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах. Решение, направленное на уменьшение финансовой нагрузки на фермерские хозяйства, Кабинет министров Украины принял на очередном заседании в пятницу, 16 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем постановление о фактическом запуске еще одной программы поддержки аграриев — механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – отметил премьер.

Субсидии будут предоставляться на каждый гектар засеянных угодий, а их размер будет зависеть от приближенности земель к линии фронта:

1000 грн на 1 га – в районах возможных боевых действий;

2000 грн на 1 га – в зоне активных боевых действий.

Денис Шмыгаль напомнил, что на этой неделе начался прием заявок на очередную программу поддержки аграрной отрасли производства.

"Это помощь тем, кто развивает системы орошения. Если аграрий инвестирует свои средства, то государство его поддержит, покрыв до 50% затрат на реконструкцию или строительство новых систем орошения", — пояснил премьер.

Он добавил, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, продолжается жатва. В настоящее время уже собрано 28,5 млн тонн пшеницы и ячменя.

"Этот результат — кропотливая ежедневная работа десятков тысяч людей и эффективные правительственные программы помощи нашим аграриям", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, "Укрзализныця" снижает тарифы на грузовые перевозки, чтобы повысить доходы. По словам эксперта, это распространенный европейский опыт.

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