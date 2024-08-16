Уряд впроваджує новий вид субсидії: хто та скільки може отримати

Українські аграрії, які працюють у районах можливих чи активних бойових дій отримають фінансову підтримку від держави.

В Україні стартував механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах. Рішення, яке має на меті зменшити фінансове навантаження на фермерські господарства, Кабінет міністрів України ухвалив на черговому засіданні у п'ятницю, 16 серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні приймаємо постанову про фактичний запуск ще однієї програми підтримки аграріїв — механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у цих прифронтових регіонах. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", – зауважив прем'єр.

Субсидії надаватимуться на кожний гектар засіяних угідь, а їх розмір залежатиме від наближеності земель до лінії фронту:

1000 грн на 1 га – в районах можливих бойових дій;

2000 грн на 1 га – в зоні активних бойових дій.

Денис Шмигаль також нагадав, що цього тижня розпочався прийом заявок на чергову програму підтримки аграрної галузі виробництва.

"Це допомога тим, хто розвиває системи зрошення. Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення", – пояснив прем'єр.

Він додав, що попри повномасштабну війну в Україні продовжуються жнива. Наразі вже зібрано 28,5 млн тонн пшениці та ячменю.

"Цей результат — кропітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективні урядові програми допомоги нашим аграріям", – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" знижує тарифи на вантажні перевезення, щоб підвищити доходи. За словами експерта, це поширений європейський досвід.

Читайте також: