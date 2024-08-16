В Украине ограничат торговлю никотинсодержащими товарами: когда начнет действовать запрет

Запрет вступит в силу с 1 сентября, но у продавцов будет время для реализации остатков товаров без акцизных марок.

С 1 сентября 2024 года в Украине вступают в силу новые ограничения на продажу никотинсодержащих продуктов. Некоторые товары, согласно новым правилам, должны быть маркированы акцизными марками.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

Законом Украины от 16 января 2024 № 3553-ІХ внесены изменения в Налоговый Кодекс Украины, согласно которым с 01 сентября 2024 вводится акцизный налог на никотинсодержащие продукты для орального применения (УКТ ВЭД 2404 91 90 00). Это означает, что ввоз и реализация товаров из этого перечня на таможенной территории Украины будет осуществляться только при наличии акцизных марок.

В Управлении ГНС пояснили, что производители и импортеры никотиносодержащих продуктов должны были подать соответствующие заявки до 1 июля, чтобы получить необходимые акцизные марки для своей продукции.

В то же время, налоговики отметили, что остатки никотинсодержащих товаров для орального применения, которые были произведены или ввезены на таможенную территорию Украины до 01 сентября 2024 года, субъекты хозяйствования смогут хранить, транспортировать и продавать в течение месяца со дня введения запрета – то есть до 1 октября 2024 года, что предусмотрено п. 21 разд. ХІІІ Закона Украины от 18 июня 2024 г. № 3817-IX "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Это налоговое нововведение имеет целью усилить государственный контроль над оборотом таких продуктов и повысить уровень ответственности участников рынка.

Напомним, с 11 июля 2024 года в Украине запретили продажу табачных изделий, содержащих "привлекательные" добавки или упаковку.

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