Курс валют на 6 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый теряют в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 6 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро потерял еще 24 коп, а злотый – 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,25 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,74 грн (-10 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,00 — 37,95 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 38,05 грн

"ПУМБ" — 37,25 — 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн

"Сбербанк" — 40,20 — 41,20 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,60 грн

"ПУМБ" — 40,50 — 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,50 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,30 грн

"ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,30 грн.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как в Украине изменится курс доллара осенью. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что осенью традиционно растет спрос на наличную валюту, поэтому обменники повышают стоимость иностранной валюты по отношению к гривне.

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