Миллионы и сотни тысяч: сколько получают руководители крупных госкомпаний

На официальных сайтах некоторых стратегических государственных компаний опубликовали размер выплат, полученных руководителями в октябре 2021 года.
Согласно требованиям действующего законодательства, с октября этого года все государственные компании обязаны ежемесячно на своих сайтах раскрывать зарплаты и бонусы членов правления и наблюдательных советов. Это касается около полутора тысяч предприятий, среди которых "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта" и т.д.
По состоянию на пятницу, 5 ноября, часть крупных компаний обнародовала отчеты за октябрь.
В частности, из сообщений на официальных сайтах стала известна месячная зарплата руководителей таких компаний:
- глава ПриватБанка Герхард Беш получил 1,1 млн грн;
- глава "Укрпочты" Игорь Смилянский получил 272 000 грн с надбавкой 40 800 грн;
- и. о. главы Администрации морских портов Украины Андрей Гайдуцкий получил 289 000 грн;
- и. о. главы Укрэксимбанка Сергей Ермаков заработал 450 200 грн;
- глава Укргазбанка Андрей Кравец получил 620 160 грн;
- руководитель Сбербанка Сергей Наумов заработал 1 млн. грн.
Напомним, несмотря на то, что 2020 год был убыточным для НАК "Нафтогаз Украины" члены правления государственной компании получили за свою работу сотни миллионов гривен.
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