Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ляшко рассказал, когда волны коронавируса начнут проходить, как обычный сезон ОРВИ

Ляшко рассказал, когда волны коронавируса начнут проходить, как обычный сезон ОРВИ

УНИАН

Глава Минздрава отметил, что украинцы могут вакцинироваться и тогда не будет разницы, какая волна по счету.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя возможные сроки новой волны коронавируса, отметил, что благодаря вакцинации можно достигнуть коллективного иммунитета и тогда не будет разницы, какая волна по счету.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами 5 ноября.

Глава Минздрава, в частности, пояснил, что чем выше уровень вакцинации в стране, тем легче будет проходить волна COVID-19. В качестве примера он назвал Израиль, где были тотальные ограничения и все закрывалось, но сейчас все работает. Но это удалось, как сказал Ляшко, потому что они вакцинирована страна.

"Реанимация – это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

"Мы можем сделать классную вещь и нам будет без разницы, какая будет волна, пятая она, или шестая, или седьмая. Мы ее не будем замечать, даже при большом количестве заболевших. Главное — надо по-максимуму прививаться, чем выше будет вакцинация, тем легче будет проходить волна, она будет как обычный сезон ОРВИ - кажется, много кашляют, чихают, но система работает", - сказал он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Следующая публикация