Ляшко рассказал, когда волны коронавируса начнут проходить, как обычный сезон ОРВИ

Глава Минздрава отметил, что украинцы могут вакцинироваться и тогда не будет разницы, какая волна по счету.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя возможные сроки новой волны коронавируса, отметил, что благодаря вакцинации можно достигнуть коллективного иммунитета и тогда не будет разницы, какая волна по счету.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами 5 ноября.

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Глава Минздрава, в частности, пояснил, что чем выше уровень вакцинации в стране, тем легче будет проходить волна COVID-19. В качестве примера он назвал Израиль, где были тотальные ограничения и все закрывалось, но сейчас все работает. Но это удалось, как сказал Ляшко, потому что они вакцинирована страна.

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"Мы можем сделать классную вещь и нам будет без разницы, какая будет волна, пятая она, или шестая, или седьмая. Мы ее не будем замечать, даже при большом количестве заболевших. Главное — надо по-максимуму прививаться, чем выше будет вакцинация, тем легче будет проходить волна, она будет как обычный сезон ОРВИ - кажется, много кашляют, чихают, но система работает", - сказал он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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