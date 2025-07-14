Нацбанк обновил курс валют на понедельник / © Associated Press

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Национальный банк Украины на 4 копейки снизил курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 14 июля был установлен на уровне 41,78 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс евро составляет 48,84 грн. за 1 евро.

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Польский злотый упал на пять копеек. Официальный курс был установлен на уровне 11,47.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,45 грн. Покупают за 41,7 грн.

За евро в обменниках предлагают 48,55 грн. Продают по 49,4 грн.

Ранее банкир сообщил, что на этой неделе на валютный рынок будут влиять некоторые факторы, отражающиеся на цене валют, особенно курса евро. Что касается курса доллара, то здесь сохраняется относительная стабильность.

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