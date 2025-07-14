ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
429
Время на прочтение
1 мин

Нацбанк обновил курс валют на 14 июля — доллар подешевел

Доллар и злотый подешевели. Курс евро составляет 48,84 грн. за 1 евро.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Нацбанк обновил курс валют на понедельник

Нацбанк обновил курс валют на понедельник / © Associated Press

Национальный банк Украины на 4 копейки снизил курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 14 июля был установлен на уровне 41,78 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс евро составляет 48,84 грн. за 1 евро.

Польский злотый упал на пять копеек. Официальный курс был установлен на уровне 11,47.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,45 грн. Покупают за 41,7 грн.

За евро в обменниках предлагают 48,55 грн. Продают по 49,4 грн.

Ранее банкир сообщил, что на этой неделе на валютный рынок будут влиять некоторые факторы, отражающиеся на цене валют, особенно курса евро. Что касается курса доллара, то здесь сохраняется относительная стабильность.

Дата публикации
Количество просмотров
429
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie