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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1297
Время на прочтение
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Погода на 14 июля: синоптики предупредили о грозах и шквалах

В понедельник на большинстве территории Украины ожидается жаркая и сухая погода. На западе — кратковременные дожди с грозами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится

Сегодня, 14 июля, пройдут кратковременные дожди в западных областях, днем осадки ожидаются в Житомирской области. Днем будут грозы, в отдельных районах град и шквалы.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В западных областях из-за гроз град и шквалы объявлен I уровень опасности, желтый.

Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. На остальных территориях осадков не будет.

По Украине ветер будет переменных направлений, в большинстве своем со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В то же время, на Левобережье страны ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью, по данным синоптиков, будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла на юге и востоке.

В Киеве 14 июля осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет составлять в столице +27+29 градусов.

Напомним, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха.

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Дата публикации
Количество просмотров
1297
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