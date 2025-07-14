День ангела 14 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 14 июля

14 июля 2025 поздравьте с именинами Ивана, Константина, Николая, Петра, Степана, Федора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Константин — латинское имя, переводится как “устойчивый”. В детстве отличается высокими нравственными качествами. Во взрослом возрасте становится мудрым, стремится к гармонии в жизни.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве надменный, но спокойный. Во взрослом возрасте становится искренним, не выносит обман.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве уверен в себе и своих способностях. Во взрослом возрасте становится ярким, преданным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве сильный, твердый характер. Во взрослом возрасте становится энергичным, творческим.

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День ангела 14 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и даровал силы для счастливой жизни. Пусть свет твоей души никогда не угасает, а сердце наполняется любовью, добром и вдохновением!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель каждый день ведет тебя по пути добра и гармонии. Желаю тебе здоровья, радости, верных друзей и исполнения всех мечтаний. Пусть жизнь будет наполнена теплом, уютом и благодатью.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот праздник принесет покой в душу, а небесная поддержка ощущается в каждом шагу. Желаю тебе мира в сердце, внутренней силы и безграничной веры в свои возможности.

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С праздником тебя! Пусть твой Ангел-Хранитель всегда будет на страже твоего благополучия и душевного покоя. Пусть жизнь дарит множество приятных моментов, теплых встреч и искренних улыбок. Береги себя и будь счастливым/счастливым!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель даровал мудрость в выборе, мужество в действиях и свет в самые темные мгновения. Пусть все в жизни складывается к лучшему, а рядом всегда будут люди, любящие и поддерживающие.