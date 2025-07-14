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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
2 хв

День ангела 14 липня: кого та як вітати з іменинами

14 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 липня, день ангела

Який сьогодні, 14 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 липня

14 липня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Костянтина, Миколу, Петра, Степана, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, дружелюбний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві відрізняється високими моральними якостями. В дорослому віці стає мудрим, прагне гармонії у житті.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві гордовитий, але спокійний. В дорослому віці стає щирим, не виносить обман.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає непоганим організатором.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві впевнений в собі і своїх здібностях. В дорослому віці стає яскравим, відданим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві сильний, твердий характер. В дорослому віці стає енергійним, творчим.

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував сили для щасливого життя. Нехай світло твоєї душі ніколи не згасає, а серце наповнюється любов’ю, добром і натхненням!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня веде тебе дорогою добра й гармонії. Бажаю тобі здоров’я, радості, вірних друзів та здійснення усіх мрій. Нехай життя буде наповнене теплом, затишком і Божою ласкою.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай це свято принесе спокій у душу, а небесна підтримка відчувається у кожному кроці. Бажаю тобі миру в серці, внутрішньої сили та безмежної віри у власні можливості.

***

Зі святом тебе! Нехай твій Ангел-Хранитель завжди буде на варті твого добробуту та душевного спокою. Нехай життя дарує безліч приємних моментів, теплих зустрічей і щирих усмішок. Бережи себе і будь щасливою/щасливим!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель дарував мудрість у виборі, мужність у діях та світло в найтемніші миті. Нехай усе в житті складається на краще, а поруч завжди будуть люди, які люблять і підтримують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
565
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