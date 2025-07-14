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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1676
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1 хв

Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку

За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солда / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ знищили 1130 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 035 060 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

  • особового складу — 1035060 (+1130) осіб

  • танків — 11019 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22987 (+4)

  • артилерійських систем — 30294 (+51)

  • РСЗВ — 1438

  • засоби ППО — 1194

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 45635 (+124)

  • крилатих ракет — 3491

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55025 (+102)

  • спеціальної техніки — 3932 (+3)

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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