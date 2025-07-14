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- Війна
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Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку
За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.
За минулу добу ЗСУ знищили 1130 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 035 060 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати окупантів від початку війни складають:
особового складу — 1035060 (+1130) осіб
танків — 11019 (+3)
бойових броньованих машин — 22987 (+4)
артилерійських систем — 30294 (+51)
РСЗВ — 1438
засоби ППО — 1194
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 45635 (+124)
крилатих ракет — 3491
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 55025 (+102)
спеціальної техніки — 3932 (+3)
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.