Назначение субсидии: за какой период учитывают доходы

Министерство социальной политики дало объяснение, за какой период учитываются доходы при назначении жилищной субсидии украинцам.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Для расчета размера жилищной субсидии учитываются доходы за следующие периоды:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года: в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (май);

за I-II кварталы текущего календарного года: в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);

за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение по назначению жилищной субсидии: в случае, когда жилищная субсидия назначается не изначально отопительного (неотапливаемого) сезона.

Отмечается, что в случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. В случае назначения жилищной субсидии с начала неотапливаемого сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Если жилищную субсидию назначают не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

"То есть в случае обращения за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2023-го учитываются доходы лиц за ІІ и ІІІ кварталы 2022-го, а доход в виде пенсии учитывается за ноябрь 2022-го", — подытожило Минсоцполитики.

Напомним, пенсии в Украине будут перечислены в марте 2023 года. Размер пересчета будет зависеть от процента инфляции, который станет известен в конце января 2023 года.

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