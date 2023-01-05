Призначення субсидії: за який період враховують доходи

Уряд враховує доходи за різні квартали.
Міністерство соціальної політики дало пояснення, за який період враховуються доходи під час призначенні житлової субсидії українцям.
Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються доходи за такі періоди:
- за III-IV квартали попереднього календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку неопалювального сезону (травень);
- за I-II квартали поточного календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку опалювального сезону (жовтень);
- за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії: у разі, коли житлова субсидія призначається не від початку опалювального (неопалювального) сезону.
Наголошується, що у разі призначення житлової субсидії від початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Натомість у разі призначення житлової субсидії від початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.
Якщо житлову субсидію призначають не від початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.
"Тобто у разі звернення за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2023-го враховуються доходи осіб за ІІ і ІІІ квартали 2022-го, а дохід у вигляді пенсії враховується за листопад 2022-го", - підсумувало Мінсоцполітики.
Нагадаємо, пенсії в Україні перерахують у березні 2023 року. Розмір перерахунку залежатиме від відсотку інфляції, який стане відомим наприкінці січня 2023 року.
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