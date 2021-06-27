Продажа земли в Украине: как защитят рынок от посягательств россиян

Продажа земли в Украине: как защитят рынок от посягательств россиян

В правительстве уверяют, что у россиян, незаконно получивших в собственность украинскую землю, ее конфискуют.

Россияне и представители террористических формирований на Донбассе не смогут получить украинскую землю, свободная продажа которой начнется с 1 июля.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Дом".

Высоцкий напомнил, что закон запрещает продажу земли иностранцам. Однако он предположил, что россяине или сообщники оккупантов захотят "обойти" закон, скупая землю через подставных лиц.

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"В законе есть ограничения — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр", — сказал замминистра.

Он заверил, что в случае выявления таких случаев, землю просто будут конфисковывать.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцем, живущих на нашей территории, — украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", — добавил Высоцкий.

Напомним, что 1 июля, в Украине прекращает действие мораторий на продажу земли, введенный двадцать лет назад, в 2001-м.

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