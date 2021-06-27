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На Донбассе террористы четыре раза нарушили "тишину", один боец ранен

На Донбассе террористы четыре раза нарушили "тишину", один боец ранен

УНИАН

Военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу

В течение этого периода, 27 июня, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

  • Вблизи Шумов враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
  • Неподалеку Старогнатовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В результате один боец получил осколочное ранение. Военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние раненого — удовлетворительное.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины вражеский беспилотник (типа "Орлан-10") пересек линию разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Об агрессивных действиях террористов украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 июня, украинскими защитниками в зоне ООС зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Один боец погиб.

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