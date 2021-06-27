На Донбассе террористы четыре раза нарушили "тишину", один боец ранен

Военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу
В течение этого периода, 27 июня, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
- Вблизи Шумов враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
- Неподалеку Старогнатовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
В результате один боец получил осколочное ранение. Военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние раненого — удовлетворительное.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На севере Луганщины вражеский беспилотник (типа "Орлан-10") пересек линию разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Об агрессивных действиях террористов украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, что за прошедшие сутки, 26 июня, украинскими защитниками в зоне ООС зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Один боец погиб.