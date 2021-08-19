Работники активно переводят деньги в Украину

Объемы увеличились более чем на 100%.

Украинские заробитчане активно переводят деньги на родину.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным одного из ведущих операторов денежных переводов, за первое полугодие объемы увеличились более чем на 100% по сравнению с прошлым годом. В среднем один работник в 2021 году делал четыре переводы в месяц. За один раз — почти двести евро.

Больше всего работники перечисляют в Украину из Европы. Преимущественно из Польши, Литвы, Германии, Великобритании и Венгрии.

Ежегодно от двух до трех миллионов украинский выезжают на работу за границу — такие цифры привел вицепремьер-министр — министр экономики Алексей Любченко. Речь идет о разнорабочих, работников на фермах, промышленных предприятиях, строительстве. Отмечается, что работодатели чаще всего ищут квалифицированный рабочий персонал с опытом работы, профильным образованием и знанием языка страны.

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