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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 августа

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксирован 1560 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 32 человек, еще 898 выздоровели. Было проведено 50 593 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

221828

245

5264

0

214393

187

Винницкая

72104

72

1715

2

69850

17

Волынская

62433

17

1206

1

61091

4

Днепропетровская

137535

61

4581

5

131865

35

Донецкая

92729

69

2435

5

89303

69

Житомирская

89281

42

1818

0

87042

40

Закарпатская

62447

18

1611

0

60582

3

Запорожская

106099

80

2469

1

102841

47

Ивано-Франковская

87341

58

2111

0

84771

10

Киевская

128862

58

2787

0

125197

60

Кировоградская

20835

10

867

0

19827

7

Луганская

27814

52

990

1

26230

53

Львовская

138918

57

3706

1

134323

43

Николаевская

70743

22

1876

2

68593

37

Одесская

143323

105

3043

1

138644

20

Полтавская

78709

38

1876

0

76413

20

Ровенская

80010

17

1210

1

78534

21

Сумская

78990

48

1349

0

77165

17

Тернопольская

70861

87

1209

0

69061

22

Харьковская

150751

130

3641

5

145601

30

Херсонская

37280

50

1199

1

35188

67

Хмельницкая

89834

59

1909

1

87367

14

Черкасская

82626

44

1331

2

80692

17

Черновицкая

80740

82

1808

1

78358

14

Черниговская

58133

39

1357

2

56187

44

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2270226 человек.
  • Выздоровели — 2199118.
  • Летальных случаев — 53368.

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