Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксирован 1560 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 32 человек, еще 898 выздоровели. Было проведено 50 593 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
221828
|
245
|
5264
|
0
|
214393
|
187
|
Винницкая
|
72104
|
72
|
1715
|
2
|
69850
|
17
|
Волынская
|
62433
|
17
|
1206
|
1
|
61091
|
4
|
Днепропетровская
|
137535
|
61
|
4581
|
5
|
131865
|
35
|
Донецкая
|
92729
|
69
|
2435
|
5
|
89303
|
69
|
Житомирская
|
89281
|
42
|
1818
|
0
|
87042
|
40
|
Закарпатская
|
62447
|
18
|
1611
|
0
|
60582
|
3
|
Запорожская
|
106099
|
80
|
2469
|
1
|
102841
|
47
|
Ивано-Франковская
|
87341
|
58
|
2111
|
0
|
84771
|
10
|
Киевская
|
128862
|
58
|
2787
|
0
|
125197
|
60
|
Кировоградская
|
20835
|
10
|
867
|
0
|
19827
|
7
|
Луганская
|
27814
|
52
|
990
|
1
|
26230
|
53
|
Львовская
|
138918
|
57
|
3706
|
1
|
134323
|
43
|
Николаевская
|
70743
|
22
|
1876
|
2
|
68593
|
37
|
Одесская
|
143323
|
105
|
3043
|
1
|
138644
|
20
|
Полтавская
|
78709
|
38
|
1876
|
0
|
76413
|
20
|
Ровенская
|
80010
|
17
|
1210
|
1
|
78534
|
21
|
Сумская
|
78990
|
48
|
1349
|
0
|
77165
|
17
|
Тернопольская
|
70861
|
87
|
1209
|
0
|
69061
|
22
|
Харьковская
|
150751
|
130
|
3641
|
5
|
145601
|
30
|
Херсонская
|
37280
|
50
|
1199
|
1
|
35188
|
67
|
Хмельницкая
|
89834
|
59
|
1909
|
1
|
87367
|
14
|
Черкасская
|
82626
|
44
|
1331
|
2
|
80692
|
17
|
Черновицкая
|
80740
|
82
|
1808
|
1
|
78358
|
14
|
Черниговская
|
58133
|
39
|
1357
|
2
|
56187
|
44
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2270226 человек.
- Выздоровели — 2199118.
- Летальных случаев — 53368.