Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксирован 1560 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 32 человек, еще 898 выздоровели. Было проведено 50 593 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 221828 245 5264 0 214393 187 Винницкая 72104 72 1715 2 69850 17 Волынская 62433 17 1206 1 61091 4 Днепропетровская 137535 61 4581 5 131865 35 Донецкая 92729 69 2435 5 89303 69 Житомирская 89281 42 1818 0 87042 40 Закарпатская 62447 18 1611 0 60582 3 Запорожская 106099 80 2469 1 102841 47 Ивано-Франковская 87341 58 2111 0 84771 10 Киевская 128862 58 2787 0 125197 60 Кировоградская 20835 10 867 0 19827 7 Луганская 27814 52 990 1 26230 53 Львовская 138918 57 3706 1 134323 43 Николаевская 70743 22 1876 2 68593 37 Одесская 143323 105 3043 1 138644 20 Полтавская 78709 38 1876 0 76413 20 Ровенская 80010 17 1210 1 78534 21 Сумская 78990 48 1349 0 77165 17 Тернопольская 70861 87 1209 0 69061 22 Харьковская 150751 130 3641 5 145601 30 Херсонская 37280 50 1199 1 35188 67 Хмельницкая 89834 59 1909 1 87367 14 Черкасская 82626 44 1331 2 80692 17 Черновицкая 80740 82 1808 1 78358 14 Черниговская 58133 39 1357 2 56187 44

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2270226 человек.

Выздоровели — 2199118.

Летальных случаев — 53368.

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