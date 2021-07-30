СНБО проверит облгазы Фирташа

В СНБО не видят сегодня оснований не заниматься этим вопросом.

В последнее время странным способом государство потеряло 16920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. На сегодняшний день там существует тотальная монополия. Это имеет непосредственное отношение к господину Фирташу.

Об этом в пятницу, 30 июля, во время брифинга по итогам выездного заседания в Донецкой области, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. К большому сожалению, должны констатировать, что сейчас в последнее время странным способом государство потеряло 16920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность и мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом, чтобы с выяснить, как это произошло ", — отметил он.

По словам Данилова, на сегодняшний день там существует тотальная монополия.

"Одна компания владеет 70% облгазов. Это имеет непосредственное отношение к Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Этим вопросом, согласно решению СНБО, мы будем заниматься: давать поручения Кабмину, проверять все эти вещи для того, чтобы войти в соответствие с действующим законодательством. Ну и главное, чего мы не можем допустить, это то, что касается нашей национальной безопасности — чтобы нас, как государство, кто-то шантажировал, кто-то передергивал наши платежки и другие вещи ", — резюмировал он.

Напомним:

18 июня на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе. 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 540 компаний и 538 человек, среди которых оказались и бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе. 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 540 компаний и 538 человек, среди которых оказались и бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Ранее Данилов объяснил, почему санкции против Фирташа не коснулись работы его предприятий.

Новости Украины: СНБО применила полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

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