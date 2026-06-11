У эксначальника ТЦК обнаружили миллионные активы: что теперь будет с элитными авто и квартирой

ВАКС / © Высший антикоррупционный суд/Facebook

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Высший антикоррупционный суд принял сторону прокурора САП по делу об активах бывшего начальника Кременчугского районного ТЦК и СП. Суд постановил взыскать их в доход государства на сумму около 3 млн грн.

Об этом сообщает ВАКС.

Что обнаружили в собственности

Речь идет о квартире в клубном доме в Кременчуге, автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также стоимости автомобиля Toyota RAV4 и деньгах, полученных от его продажи.

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По данным САП, эти активы были приобретены в течение 2022-2024 годов.

При рассмотрении дела суд учитывал материалы, подготовленные НАПК и НАБУ.

«Суд принял взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов в сумме почти 3 млн грн», — говорится в сообщении.

Решение пока не вступило в законную силу. Его можно оспорить в течение 30 дней после составления полного текста.

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Ранее НАБУ сообщило о подозрении нардепа в незаконном обогащении примерно на 13 млн. грн. По данным следствия, он приобрел имущество, а более точно — недвижимость, не соответствующую его официальным доходам. Речь идет о возможном оформлении активов через связанных лиц. Дело квалифицировано как незаконное обогащение. В настоящее время продолжается следствие.

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