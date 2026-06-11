- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 1 мин
У эксначальника ТЦК обнаружили миллионные активы: что теперь будет с элитными авто и квартирой
Бывшего руководителя Кременчугского ТЦК подозревают в незаконном обогащении почти на 3 млн грн.
Высший антикоррупционный суд принял сторону прокурора САП по делу об активах бывшего начальника Кременчугского районного ТЦК и СП. Суд постановил взыскать их в доход государства на сумму около 3 млн грн.
Об этом сообщает ВАКС.
Что обнаружили в собственности
Речь идет о квартире в клубном доме в Кременчуге, автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также стоимости автомобиля Toyota RAV4 и деньгах, полученных от его продажи.
По данным САП, эти активы были приобретены в течение 2022-2024 годов.
При рассмотрении дела суд учитывал материалы, подготовленные НАПК и НАБУ.
«Суд принял взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов в сумме почти 3 млн грн», — говорится в сообщении.
Решение пока не вступило в законную силу. Его можно оспорить в течение 30 дней после составления полного текста.
Ранее НАБУ сообщило о подозрении нардепа в незаконном обогащении примерно на 13 млн. грн. По данным следствия, он приобрел имущество, а более точно — недвижимость, не соответствующую его официальным доходам. Речь идет о возможном оформлении активов через связанных лиц. Дело квалифицировано как незаконное обогащение. В настоящее время продолжается следствие.