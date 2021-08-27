В Украине создадут кибервойска

Страна готовится к борьбе с киберпреступностью.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому создадут кибервойска.

Об этом говорится в Указе президента №446/2021.

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По решению Совета нацбезопасности, Кабмин должен рассчитать количество ресурсов и затрат на создание и функционирование кибервойск.

Правительство должно определить количество личного состава для указанного рода войск и какое именно соотношение военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц там должно быть.

Через два месяца в Верховную Раду Кабмин внесет законопроект о создании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, Зеленский пообещал аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для учителей и медиков. По его словам, кредит, предоставляемый по государственным программам под 5, 7 и 9 процентов, позволяет начинать любой бизнес и приобрести жилье через ипотеку.

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