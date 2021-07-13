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В Украине существенно возрастут тарифы на тепло: когда и насколько

В Украине существенно возрастут тарифы на тепло: когда и насколько

УНИАН

С осени стоимость отопления вырастет минимум на 40%.

С осени этого года тарифы на тепло в Украине увеличат на 40%, а в некоторых регионах — на 70%.

Такие данные озвучили эксперты Ассоциации городов, рассказали в Сніданку з 1+1.

Отмечается, что повышение стало возможным после того, как правительство передало право устанавливать цены на коммунальные услуги органам местного самоуправления. О намерениях поднять тарифы уже заявили в Черновцах, в Киеве и Кременчуге Полтавской области.

Аналитики подсчитали, что после повышения тарифов, отопления в однокомнатной квартире в среднем обойдется в две тысячи гривен. Трехкомнатной — в четыре.

Напомним, что по данным Госстата украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен. Всего — за природный газ — 26,0 млрд грн, а также за поставку тепловой энергии и горячей воды — 22,7 млрд грн.