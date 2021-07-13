В Украине существенно возрастут тарифы на тепло: когда и насколько

С осени стоимость отопления вырастет минимум на 40%.
С осени этого года тарифы на тепло в Украине увеличат на 40%, а в некоторых регионах — на 70%.
Такие данные озвучили эксперты Ассоциации городов, рассказали в Сніданку з 1+1.
Отмечается, что повышение стало возможным после того, как правительство передало право устанавливать цены на коммунальные услуги органам местного самоуправления. О намерениях поднять тарифы уже заявили в Черновцах, в Киеве и Кременчуге Полтавской области.
Аналитики подсчитали, что после повышения тарифов, отопления в однокомнатной квартире в среднем обойдется в две тысячи гривен. Трехкомнатной — в четыре.
Напомним, что по данным Госстата украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен. Всего — за природный газ — 26,0 млрд грн, а также за поставку тепловой энергии и горячей воды — 22,7 млрд грн.