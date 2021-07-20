Возвращение домой трудовых мигрантов: в правительстве разрабатывают специальные программы

Только по официальным данным за границей работает три миллиона украинцев.

Несмотря на то, что ежегодно украинские заробитчане присылают в Украину десятки миллиардов долларов, выезд специалистов за границу также наносит государству миллиардные убытки. Поэтому в правительстве работают над тем, чтобы вернуть их домой. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В Кабмине разрабатывают несколько программ, которые должны ускорить рост средней зарплаты в регионах, реформу децентрализации и улучшения инфраструктуры.

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Отдельно в правительстве обещают позаботиться о привлечении иностранных инвесторов и создании новых рабочих мест. В частности, уже в этом году должна заработать программа по перезапуску и созданию новых индустриальных парков, для успешной деятельности которых предусмотрены специальные налоговые и таможенные льготы.

"В течение следующих трех лет государство планирует создать 25 новых индустриальных парков, создавая условия, инвестируя государственные средства. Такие объекты должны создать десятки тысяч профессиональных рабочих мест ", — заметил по этому поводу министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Новости Украины: как государство планирует возвращать заробитчан домой

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