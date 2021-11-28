Из столичного ЦУМа и других крупных ТРЦ Киева срочно эвакуировали посетителей: что происходит

Из столичного ЦУМа и других крупных ТРЦ Киева срочно эвакуировали посетителей: что происходит

Автомобили с паркинга выезжают без оплаты, в ресторанах клиенты не оплачивают счета.

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в столичном ЦУМе объявили о срочной эвакуации всех посетителей, в помещение торгово-развлекательного центра прибыла полиция.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

Паркинг ЦУМа открыли для выезда автомобилей, не требуя оплаты за стоянку.

Фото: ТСН

Клиентов ресторанов, расположенных в торгово-развлекательном центре, принадлежащем украинскому олигарху Ринату Ахметову, просят немедленно покинуть помещение, не оплачивая счета.

В звуковом объявлении, звучавшем на всех этажах заведения, посетителей просили сохранять спокойствие и направляться к выходам, следуя голосовой инструкции.

Судя по ситуации, правоохранители будут проверять здание ЦУМа через сообщение о его заминировании. Официальных подтверждений этого от полиции и администрации ЦУМа пока не было. Обычно такая процедура длится несколько часов.

Как стало известно, эвакуация посетителей состоялась во всех крупных ТРЦ Киева. Это десятки тысяч человек. В полицию поступил звонок о массовом заминировании. Саперы проверяют возможные угрозы. А спецслужбы разыскивают телефонного террориста, ведь такие сообщения совсем не невинны.

В Киеве эвакуировали практически все ТРЦ

Напомним, в июле этого года в Киеве в полицию поступило сообщение о массовом "минировании" — Киевского горсовета и трех торговых центров.

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