Кондукторов не будет: Киев полностью переходит на электронные билеты в транспорте

Кондукторов не будет: Киев полностью переходит на электронные билеты в транспорте

Бумажные билеты в столичных трамваях и троллейбусах можно будет использовать только до 15 июля.

В этом месяце в Киеве должна состояться полная цифровизация муниципального транспорта. После этой даты оплатить проезд можно будет только через транспортную карточку или кьюар-билетом для разовой поездки. О том, как в столичном транспорте происходит переход к цифровым технологиям, речь идет 5 июля в сюжете ТСН.19: 30.

В предприятии "Киевпастранс" говорят, что до введения электронного билета готовились целых три года. Благодаря переходу на электронный билет здесь ожидают достичь объективного учета пассажиропотока.

"Готовили людей, чтобы они понимали, что следует купить электронную карточку или кьюар-код, или приложение. И вот, когда добились, что 65-68% пассажиров стали пользоваться электронной картой, было решено — достаточно "фантиками" пользоваться ", — говорят на предприятии.

Поскольку билеты больше продавать не нужно, то в "Киевпастрансе" сократили должности кондукторов. Работников перевели на должности контролеров, хотя к их новой функции пассажиры еще не привыкли.

"Мы заходим в автобус как контроллеры, а они дают нам деньги и думают, что мы кондукторы", — отметила одна из бывших кондукторов.

Кроме проверки оплаты проезда, контроллеры также проводят просветительскую работу, объясняя, что отныне в транспорте будет действовать только электронная система оплаты. И штрафуют тех, кто не платит — 160 грн за безбилетный проезд.

В "Киевпастрансе" также обещают, что вскоре в трамвае, троллейбусе и автобусе можно будет оплатить проезд банковской картой, и гарантируют, что на маршрутах будет транспорт только с исправными валидаторами.

Для того, чтобы полностью адаптироваться к электронным технологиям у пассажиров городского транспорта в столице будет еще 10 дней, в течение которых водители будут продавать билеты. От 15 числа они исчезнут навсегда, а в салонах транспорта поснимают компостеры.

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