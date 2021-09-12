Астролог назвал самые красивые знаки Зодиака

Сколько бы нам ни повторяли знаменитую поговорку "не родись красивой, а родись счастливой", нет женщины, которая согласилась бы быть дурнушкой.

Ради того, чтобы стать красавицами, каждая из них зачастую идет на серьезные жертвы и очень завидует тем, кто обладает незаурядными внешними данными от природы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые красивые знаки Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, планетой-управителем которых является Венера, пожалуй, самый красивый знак Зодиака – особенно это касается женщин, которые являются настоящими богинями любви и красоты. Помимо потрясающей внешности они, как правило, обладают природным магнетизмом, который позволяет им привлечь внимание любого представителя противоположного пола. Оружие представительниц этого пола – длинные волосы, стройная, хорошо сложенная фигура и загадочный взгляд, зовущий за собой – как у музы и жены Владимира Высоцкого, французской актрисы Марины Влади.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – и особенно Львицы – "берут" окружающих свойственной им царственностью и величием. Впрочем, в красивых чертах лица и фигуре с волнующими изгибами им тоже отказать нельзя, тем более что они, как никто, умеют подчеркнуть свои достоинства при помощи макияжа и удачной одежды, а заодно и скрыть недостатки, которые у них, как и у всех остальных, конечно же, имеются. Но, конечно же, их главный конек – гордая посадка головы, царственная осанка и изысканные манеры, которые подчеркивают их королевское происхождение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, даже не обладая правильными чертами лица, благодаря которым они могли бы предстать перед окружающими подобием античных статуй, все равно кажутся всем очень красивыми, а потому привлекательными. Всему "виной" – мощная внутренняя энергетика, которая подобна источнику света, освещающему их изнутри и делающими по-настоящему очаровательными. Неудивительно, что они имеют большой успех у противоположного пола, представители которого готовы идти за Близнецами буквально на край света.

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