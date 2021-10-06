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Астролог назвал самые молчаливые знаки Зодиака

Астролог назвал самые молчаливые знаки Зодиака

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Нет ничего хуже собеседника, которого, по меткому выражению Козьмы Пруткова, невозможно заткнуть, как фонтан. 

Но с человеком, из которого и слова нельзя выдавить, тоже не очень приятно общаться – приходится все время говорить за двоих. Астролог Людмила Булгакова назвала самые молчаливые знаки Зодиака. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которых отличает застенчивость в общении, предпочитают не говорить, а слушать то, что рассказывают им окружающие. Если они начинают говорит сами, им кажется, что все сразу оборачиваются в их сторону и смотрят на них – преимущественно осуждающе, а этого представители знака никак стерпеть не могут. Лучше молчать и находиться в тени – так они чувствуют себя в безопасности, пусть и относительной, так им гораздо спокойнее, а душевное равновесие для них – самое главное. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы дают обет молчания, столкнувшись с ситуацией, которая ставит их в тупик, или непреодолимым препятствием. В таком случае они как будто бы замыкаются в себе и практически перестают разговаривать, а на те вопросы, которые никак нельзя проигнорировать, отвечают односложными предложениями: "да", "нет", "наверное". И так продолжается ровно до того времени, как они поймут, что и как им нужно делать. После этого они, как правило, отказываются от молчания – и могут заговорить кого угодно. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы отсутствием общения наказывают тех, кто, на их взгляд, провинились перед ними. В таком случае представители знака замыкаются в гордом молчании, и никому не под силу растопить этот лед, пока они сами не решат, что можно смилостивиться и простить того, на кого они обиделись. Как правило, этот период оказывается продолжительным, что создает определенные трудности как в семейной жизни, так и в отношениях любого свойства – любовных или дружеских. Далеко не все могут вынесут мрачное скорпионье молчание, но другого выхода у тех, кто их любит, нет. 

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