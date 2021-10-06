Астрологиня назвала найбільш мовчазні знаки зодіаку

Немає нічого гіршого співрозмовника, якого, за влучним висловом Козьми Пруткова, неможливо заткнути, як фонтан.

Але з людиною, з якої і слова не можна видавити, теж не дуже приємно спілкуватися — доводиться весь час говорити за двох. Астрологиня Людмила Булгакова назвала наймовчазніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, яких вирізняє сором'язливість у спілкуванні, вважають за краще не говорити, а слухати те, що розповідає їм оточення. Якщо вони починають говорить самі, їм здається, що всі одразу повертаються в їхній бік і дивляться на них — переважно осудливо, а цього представники знака ніяк стерпіти не можуть. Краще мовчати і перебувати в тіні — так вони почуваються в безпеці, нехай і відносній, так їм набагато спокійніше, а душевна рівновага для них — найголовніше.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби дають обітницю мовчання, зіткнувшись із ситуацією, яка ставить їх в глухий кут, або непереборною перешкодою. В такому разі вони нібито замикаються в собі і практично припиняють розмовляти, а на ті запитання, які ніяк не можна проігнорувати, відповідають односкладовими пропозиціями: "так", "ні", "не знаю". І так триває рівно до того часу, як вони зрозуміють, що і як їм потрібно робити. Після цього вони, як правило, відмовляються від мовчання — і можуть заговорити кого завгодно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони відсутністю спілкування карають тих, хто, на їхній погляд, завинив перед ними. В такому разі представники знака замикаються в гордовитому мовчанні, і нікому не до снаги розтопити цей лід, поки вони самі не вирішать, що можна змилуватися і пробачити того, на кого вони образилися. Як правило, цей період виявляється тривалим, що створює певні труднощі як в сімейному житті, так і в стосунках будь-якої властивості — любовних або дружних. Далеко не всі можуть винесуть похмуре мовчання Скорпіонів, але іншого виходу у тих, хто їх любить, немає.

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