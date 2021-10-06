Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день потужної позитивної енергетики, яка робить можливим виконання будь-якого — навіть найсміливішого і такого, що видається нереальним, — бажання. Головне, зосередитися на їхньому втіленні і чітко спланувати свої дії, спрямовані на досягнення мети.

Символ дня: богиня Афіна.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для роздумів.

Число дня: 3

Колір дня: червоний.

Камені дня: діамант, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови і мозок.

Хвороби дня: оновлюються всі системи організму, тому він ослаблений, а його здатність чинити опір різного роду недугам значно знижується. Велика ймовірність підхопити вірус, тому необхідно дотримуватися обережності: носити маску, не спілкуватися з людьми з ознаками ГРВІ та приймати вітаміни.

Слова дня: спочатку планування, потім дії.

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії.

Шлюб і взаємини дня: сімейне життя може отримати перезавантаження, яке поліпшить взаємини в шлюбі.

Містика дня: час сприятливий для створення талісманів і оберегів.

Табу дня: не можна будувати плани, які можуть принести шкоду іншим людям, — покарання буде практично миттєвим.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з високорозвиненим інтелектом і слабким здоров'ям, тому їм необхідно весь час бути обережними у всьому, що стосується їхнього фізичного стану. Якщо вони все роблять правильно, то часто виявляються довгожителями. Також вміють не тільки чітко планувати свої справи, а й виконувати складені плани, чітко вкладаючись у тимчасові рамки.

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