Астрологический прогноз на 6 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день мощной позитивной энергетики, которая делает возможным исполнение любого – даже самого смелого и кажущегося нереальным – желания. Главное, сосредоточиться на их достижении и четко спланировать свои действия, направленные на достижение цели.

Символ дня: богиня Афина.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для размышлений.

Число дня: 3

Цвет дня: алый.

Камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы и мозг.

Болезни дня: обновляются все системы организма, поэтому он ослаблен, а его способность сопротивляться разного рода недугам значительно снижается. Велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо соблюдать осторожность: носить маску, не общаться с людьми с признаками ОРВИ и принимать витамины.

Слова дня: сначала планирование, потом действия.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: семейная жизнь может получить перезагрузку, которая улучшит отношения в браке.

Мистика дня: время благоприятно для создания талисманов и оберегов.

Табу дня: нельзя строить планы, которые могут принести вред другим людям, – наказание последует практически моментально.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с высокоразвитым интеллектом и слабым здоровьем, поэтому им необходимо все время соблюдать осторожность во всем, что касается их физического состояния. Если они все делают правильно, то часто оказываются долгожителями. Также умеют не только четко планировать свои дела, но и выполнять составленные планы, четко укладываясь во временные рамки.

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