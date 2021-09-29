Астролог назвал самые невыносимые в быту знаки Зодиака

С кем-то жить в одном доме легко, а с кем-то – просто невыносимо.

И неважно, о чем в данном случае идет речь – о комнате в студенческом общежитии или о квартире, в которой живет молодая семья, в любом случае эти люди умеют создать невыносимые условия для совместного существования. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые невыносимы в быту.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы своей практичностью, методичностью и страстью к порядку кого угодно доведут до истерики, даже самых выдержанных и эмоционально устойчивых людей. В условиях совместного проживания с ними придется не только расставлять посуду и раскладывать постельное белье и вещи по ранжиру, но и жить "по свистку": вставать и ложиться завтракать и ужинать, а по выходным и обедать в одно и то же время – мало кто в состоянии выдержать такую упорядоченную во всех отношениях жизнь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи выводит из себя тех, с кем живут, своей спонтанностью и беспорядочностью. В любое время они могут сорваться с места и, никого не предупредив, отправиться на край света, позабыв о том, что на этот день назначен обед для родственников или поход в театр. К тому же они совершенно не считаются с тем, что в доме должен быть хотя бы относительный порядок: представителям знака ничего не стоит разрисовать стену в гостиной и разбросать по комнате все свои вещи, коль скоро им пришла в голову такая блажь.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы совершенно не приспособлены к быту, поэтому тем, кто хочет жить рядом с ними, придется все делать самостоятельно. При этом представители знака очень любят чистоту и порядок, но палец о палец не ударят для того, чтобы навести его в своем доме. Даже для того, чтобы они выбросили мусор, необходимо повторить просьбу об этом как минимум двадцать раз, но не факт, что они к ней прислушаются – они слишком изнежены для домашней работы.

Читайте также: Что мы знаем о всех 12 знаках Зодиака

Больше прогнозов ищите в разделе "Астрология"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку