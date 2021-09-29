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Астрологический прогноз на 29 сентября

Астрологический прогноз на 29 сентября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: один из самых сильных дней в месяце, когда можно разрушать старое ради построения нового. Можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше. Время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль. 

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день не благоприятен для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: желтый, золотой.

Камни дня: черная яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо не только сразу же обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям – самолечение не допускается. 

Слова дня: подведение итогов.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: от шуток в адрес близкого человека лучше отказаться – они могут быть восприняты как оскорбление.

Мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими – как правило, они обращены к силам природы.

Табу дня: плохое место для передвижений – путешествий, переездов на новую квартиру и даже смены мебели. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и энергичные люди, которые хватаются за несколько дел сразу, но ни одно из них не доводят до конца. Только научившись сосредоточиваться на одном занятии, они могут добиться успеха – как правило, в творчестве. 

Прогнозы на неделю:

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