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Астрологічний прогноз на 29 вересня

Астрологічний прогноз на 29 вересня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: один з найсильніших днів у місяці, коли можна руйнувати старе перед побудовою нового. Можна ставати до реалізації серйозних проєктів, і чим глобальнішими вони будуть, тим краще. Час також сприятливий для фінансових і бізнес-проєктів, які згодом принесуть солідний прибуток.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: жовтий, золотий.

Камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: захворювання цього дня можуть затягнутися надовго, тому необхідно не тільки одразу ж звернутися до лікаря, а й чітко дотримуватися його рекомендацій — самолікування не допускається.

Слова дня: підбиття підсумків.

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і взаємини дня: від жартів на адресу близької людини краще відмовитися — вони можуть бути сприйняті як образа.

Містика дня: можна читати змови, звані язичницькими — як правило, вони звернені до сил природи.

Табу дня: погане місце для пересувань — подорожей, переїздів на нову квартиру і навіть зміни меблів.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні і енергійні люди, які хапаються за кілька справ одразу, але жодну з них не доводять до кінця. Тільки навчившись зосереджуватися на одному занятті, вони можуть досягти успіху — як правило, в творчості.

Прогнози на тиждень:

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