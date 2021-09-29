Сенатори США запропонували, щоб компанії повідомляли про кіберздирництво: деталі

Компаніям пропонують повідомляти про кібератаки, щоб допомогти жертвам зламів, а також аналізувати інформацію і ділитися нею.
Сенатори США представили законопроєкт, який зобов'язує компанії повідомляти федеральний американський уряд про кібератаки і виплати хакерам.
Про це інформує CNN.
Законопроєкт пропонує, щоб власники та оператори критично важливих інфраструктур протягом 72 годин повідомляли в Агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США, якщо вони піддаються кібератакам.
А некомерційні організації, підприємства з більш ніж 50 співробітниками, а також органи державної влади та місцевого самоврядування повинні будуть повідомити федеральний уряд протягом 24 годин, якщо вони виплатять викуп здирникам.
Якщо законопроєкт приймуть, то організації, що не повідомляють про інциденти в сфері кібербезпеки або платежах здирникам, зможуть викликати в суд.
За останні місяці США зіткнулися з серією потужних кібератак, метою яких було отримання викупу.
У червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.
Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.
А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".