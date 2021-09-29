Сенатори США запропонували, щоб компанії повідомляли про кіберздирництво: деталі

Сенатори США запропонували, щоб компанії повідомляли про кіберздирництво: деталі

Компаніям пропонують повідомляти про кібератаки, щоб допомогти жертвам зламів, а також аналізувати інформацію і ділитися нею.

Сенатори США представили законопроєкт, який зобов'язує компанії повідомляти федеральний американський уряд про кібератаки і виплати хакерам.

Про це інформує CNN.

Законопроєкт пропонує, щоб власники та оператори критично важливих інфраструктур протягом 72 годин повідомляли в Агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США, якщо вони піддаються кібератакам.

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А некомерційні організації, підприємства з більш ніж 50 співробітниками, а також органи державної влади та місцевого самоврядування повинні будуть повідомити федеральний уряд протягом 24 годин, якщо вони виплатять викуп здирникам.

Якщо законопроєкт приймуть, то організації, що не повідомляють про інциденти в сфері кібербезпеки або платежах здирникам, зможуть викликати в суд.

За останні місяці США зіткнулися з серією потужних кібератак, метою яких було отримання викупу.

У червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.

Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи. В атаці також звинувачували кіберзлочинців з РФ. Новини світу: Байден має намір "передати послання" російському керівництву на тлі нових кібератак

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