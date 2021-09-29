29 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе этот день называли Ефимия, Птичья кость.
Какой сегодня день
В среду, 29 сентября, в мире отмечают Всемирный день здоровья сетчатки глаза, Всемирный день сердца, День отоларинголога и День памяти трагедии Бабьего Яра.
В Англии и Ирландии в этот день празднуют День архангела Михаила, в Аргентине — День изобретателя, в Брунее — День Конституции, в Эквадоре — День бабушки и дедушки, в США — Национальный день кофе Моккачино.
Памятные даты 29 сентября
- 1739 — по Белградскому договору Российская империя получила от Османской империи Азов и Запорожье.
- 1789 — Конгресс США проголосовал за создание американской армии.
- 1793 — в британском спортивном журнале впервые упомянуто об игре в теннис.
- 1829 — после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основан Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление.
- 1926 — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.
- 1941 — начало массовых убийств в Бабьем Яру.
Церковный праздник сегодня 29 сентября
29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 века в Халкидоне.
Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее члены были арестованы. Всех христиан доставили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить.
Когда девушка отвергла предложение правителя, его подвергли пыткам. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали заискивать к ней, только одна медведица нанесла ей раны. Вдруг послышался голос с неба, призвал мученицу к себе. Евфимия тут же умерла, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.
Что нельзя делать в этот день
- Наши предки считали, что 29 сентября нельзя подходить к водоемам, в том числе и для ловли рыбы.
- Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.
- Чтобы не накликать беду — не поворачивайтесь назад, когда будете идти домой.
- Нельзя в этот день начинать новые дела.
- Целоваться сегодня не желательно — к разлуке.
- Если в дом залетела птица, то ее нельзя отпускать. Нужно продержать ее до весны и вылечить.
Приметы на 29 сентября
В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточками о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимия тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежной зимы.
В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была прекрасным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится.
- Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода.
- В какую сторону животные ложатся спиной — с той и жди ветра.
- Если во время дождя пауки начали плести паутину — дождь скоро прекратится.
- Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу — погода ухудшится.
- Письмо хоть и пожелтел, но отпадает слабо — морозы наступят не скоро.
- Гром в этот день — к злой бесснежной зиме.
- Если много паутины, а скворцы еще не улетели — осень будет долгая и сухая.
- Когда много паутине, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают — осень протяжные и сухая.
Именины 29 сентября
День ангела (именины) сегодня, 29 сентября, отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаак, Людмила, Сергей.
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