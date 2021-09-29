29 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе этот день называли Ефимия, Птичья кость.

Какой сегодня день

В среду, 29 сентября, в мире отмечают Всемирный день здоровья сетчатки глаза, Всемирный день сердца, День отоларинголога и День памяти трагедии Бабьего Яра.

УНИАН

В Англии и Ирландии в этот день празднуют День архангела Михаила, в Аргентине — День изобретателя, в Брунее — День Конституции, в Эквадоре — День бабушки и дедушки, в США — Национальный день кофе Моккачино.

Памятные даты 29 сентября

1739 — по Белградскому договору Российская империя получила от Османской империи Азов и Запорожье.

1789 — Конгресс США проголосовал за создание американской армии.

1793 — в британском спортивном журнале впервые упомянуто об игре в теннис.

1829 — после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основан Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление.

1926 — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1941 — начало массовых убийств в Бабьем Яру.

Церковный праздник сегодня 29 сентября

29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 века в Халкидоне.

Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее члены были арестованы. Всех христиан доставили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить.

Когда девушка отвергла предложение правителя, его подвергли пыткам. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали заискивать к ней, только одна медведица нанесла ей раны. Вдруг послышался голос с неба, призвал мученицу к себе. Евфимия тут же умерла, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

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Что нельзя делать в этот день

Наши предки считали, что 29 сентября нельзя подходить к водоемам, в том числе и для ловли рыбы.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.

Чтобы не накликать беду — не поворачивайтесь назад, когда будете идти домой.

Нельзя в этот день начинать новые дела.

Целоваться сегодня не желательно — к разлуке.

Если в дом залетела птица, то ее нельзя отпускать. Нужно продержать ее до весны и вылечить.

Приметы на 29 сентября

В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточками о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимия тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежной зимы.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была прекрасным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится.

djurenko.com

Галки собираются стаями и кричат ​​- будет ясная погода.

В какую сторону животные ложатся спиной — с той и жди ветра.

Если во время дождя пауки начали плести паутину — дождь скоро прекратится.

Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу — погода ухудшится.

Письмо хоть и пожелтел, но отпадает слабо — морозы наступят не скоро.

Гром в этот день — к злой бесснежной зиме.

Если много паутины, а скворцы еще не улетели — осень будет долгая и сухая.

Когда много паутине, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают — осень протяжные и сухая.

Именины 29 сентября

День ангела (именины) сегодня, 29 сентября, отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаак, Людмила, Сергей.

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