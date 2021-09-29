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Народные приметы, обряды и обычаи 29 сентября

Народные приметы, обряды и обычаи 29 сентября

pixabay.com

В какую сторону ложатся спиной животные, оттуда будет дуть ветер.

29 сентября верующие и церковь почтили память великомученицы Евфимии Всехвальной, мученицы Севастианы, мученицы Мелитины, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника Египетского, мученицы Людмилы, княгини Чешской, мучеников братьев Иосифа и Исаака, святителя Московского Киприана, всея России чудотворца, иконы Божией Матери, называемой "Призри на смирение".

29 сентября: церковный праздник

Праздники Евфимия — раннехристианская праздники и мученица. За отказ от идолопоклонства была брошена на растерзанных медведю.

Праздники Евфимия родилась в семье богатых и благочестивых христиан и жила в городе Халкидоне. Она не желала земных радостей, а всей душой была обращена к Богу.

Когда Евфимия не согласилась участвовать в торжествах в честь языческого божка, жестокий староста приказал ее безжалостно пытать, а в конце бросили на растерзанных медведю 307 года.

Над гробом Евфимии в Халкидоне построили большую церковь, в которой 451 года состоялся IV Вселенский Собор, осудил ересь монофизитов. Посредством св. Евфимии происходили многочисленные чудеса.

Праздники Евфимия родилась в семье богатых и благочестивых христиан и жила в городе Халкидоне. Она не желала земных радостей, а всей душой была обращена к Богу.

Когда Евфимия не согласилась участвовать в торжествах в честь языческого божка, жестокий староста приказал ее безжалостно пытать, а в конце бросили на растерзанных медведю 307 года.

Над гробом Евфимии в Халкидоне построили большую церковь, в которой 451 года состоялся IV Вселенский Собор, осудил ересь монофизитов. Посредством св. Евфимии происходили многочисленные чудеса.

29 сентября: народные обычаи

В этот день рассматривали птицу кость, например, курицы или утки и по ней определяли, какой будет зима: если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.

Продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. Женщины на зиму заготавливали капусту.

29 сентября: что запрещено делать

  • ссориться из-за какой-то пустяковый вопрос;
  • вращаться назад, когда будете идти домой.

29 сентября: что стоит сделать

Ранее в этот день было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попариться в бане в этот день, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие болезни.

29 сентября: украинские народные приметы

  • Гром в сентябре напоминает о теплой и длинной осени, а в октябре — малоснежной зимы.
  • В какую сторону ложатся спиной животные, оттуда будет дуть ветер.
  • Осень конечно зима холодная.
  • Туман утром поднимается, образуя облака — на дождь, падает на землю — на сухую погоду.

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