Народні прикмети, обряди і звичаї 29 вересня

В який бік лягають спиною тварини, звідти дутиме вітер.

29 вересня віряни та церква вшановують пам'ять великомучениці Євфимiї Всехвальної, мучениці Севастiани, мучениці Мелiтини, мучеників Вiктора i Сосфена, преподобного Дорофея, пустинника єгипетського, мучениці Людмили, княгині Чеської, мучеників братiв Йосифа та Ісака, святителя Московського Кипрiана, всiєї Руси чудотворця, ікони Божої Матерi, званої "Призри на смирення".

29 вересня: церковне свято

Свята Євфимія — ранньохристиянська свята та мучениця. За відмову ідолопоклонства була кинена на роздертя ведмедеві.

Свята Євфимія народилася у родині багатих і побожних християн і жила у місті Халкідоні. Вона не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога.

Коли Євфимія не погодилась брати участі в урочистостях на честь поганського божка, жорстокий староста наказав її немилосердно катувати, а в кінці кинули на роздертя ведмедеві 307 року.

Над гробом Євфимії у Халкідоні збудували велику церкву, в якій 451 року відбувся IV Вселенський Собор, що осудив єресь монофізитів. За посередництвом св. Євфимії діялися численні чуда.

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Свята Євфимія народилася у родині багатих і побожних християн і жила у місті Халкідоні. Вона не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога.

Коли Євфимія не погодилась брати участі в урочистостях на честь поганського божка, жорстокий староста наказав її немилосердно катувати, а в кінці кинули на роздертя ведмедеві 307 року.

Над гробом Євфимії у Халкідоні збудували велику церкву, в якій 451 року відбувся IV Вселенський Собор, що осудив єресь монофізитів. За посередництвом св. Євфимії діялися численні чуда.

29 вересня: народні звичаї

Цього дня розглядали пташину кістку, наприклад, курки або качки і по ній визначали, якою буде зима: якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде холодною.

Продовжували стригти овець, шерсть яких використовували для виготовлення валянок. Жінки на зиму заготовляли капусту.

29 вересня: що заборонено робити

сваритися через якесь дріб'язкове питання;

обертатися назад, коли будете йти додому.

29 вересня: що варто зробити

Раніше цього дня було заведено всією сім’єю ходити в баню. Вважалося, що той, хто попариться в бані в цей день, не буде весь рік хворіти. Тільки не можна в парній брати чужий віник, інакше можна захворіти, забравши на себе чужі недуги.

29 вересня: українські народні прикмети

Грім у вересні нагадує про теплу й довгу осінь, а у жовтні — малосніжну зиму.

В який бік лягають спиною тварини, звідти дутиме вітер.

Осінь ясна зима холодна.

Туман уранці підіймається, утворюючи хмари,— на дощ, падає на землю — на суху погоду.

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