Астрологический прогноз на 16 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отвлечься от насущных проблем и получить удовольствие от простых и незамысловатых радостей, о которых мы часто забываем – свежего воздуха, пения птиц, цветения плодовых деревьев. Можно также подводить итоги профессиональной деятельности – сегодня станет понятно, не были ли напрасными приложенные усилия.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой, желтый.

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме и окажутся чреватыми серьезными последствиями, поэтому с их лечением лучше не медлить.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Афоризм дня: «Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется» (Рабиндранат Тагор).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Доркан – покровитель женщин, которые ждут ребенка.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги для тех, кто каждый день подвергается опасности.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – это негативным образом скажется на самооценке.

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