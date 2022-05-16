Астрологический прогноз на 16 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно отвлечься от насущных проблем и получить удовольствие от простых и незамысловатых радостей, о которых мы часто забываем – свежего воздуха, пения птиц, цветения плодовых деревьев. Можно также подводить итоги профессиональной деятельности – сегодня станет понятно, не были ли напрасными приложенные усилия.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: золотой, желтый.
Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме и окажутся чреватыми серьезными последствиями, поэтому с их лечением лучше не медлить.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.
Афоризм дня: «Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется» (Рабиндранат Тагор).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Доркан – покровитель женщин, которые ждут ребенка.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги для тех, кто каждый день подвергается опасности.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – это негативным образом скажется на самооценке.
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