Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 мая

Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно отвлечься от насущных проблем и получить удовольствие от простых и незамысловатых радостей, о которых мы часто забываем – свежего воздуха, пения птиц, цветения плодовых деревьев. Можно также подводить итоги профессиональной деятельности – сегодня станет понятно, не были ли напрасными приложенные усилия. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: золотой, желтый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме и окажутся чреватыми серьезными последствиями, поэтому с их лечением лучше не медлить. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день. 

Афоризм дня: «Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется» (Рабиндранат Тагор). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Доркан – покровитель женщин, которые ждут ребенка. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги для тех, кто каждый день подвергается опасности. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – это негативным образом скажется на самооценке. 

Читайте также:

Следующая публикация